Zo zien de komende dagen eruit in het Verenigd Koninkrijk na overlijden Queen

Voor het eerst in 70 jaar heeft het Verenigd Koninkrijk geen koningin meer, maar een koning. Hoewel het nog maanden kan duren voordat Charles officieel gekroond wordt als koning Charles III, is hij volgens de protocollen gistermiddag direct na het overlijden van zijn moeder Elizabeth koning geworden. Zijn kroning laat nog even op zich wachten: eerst volgen nog dagen van rouw en een reeks officiële momenten.

Terwijl het land Charles' moeder herdenkt en zich opmaakt voor de begrafenis die volgens de protocollen tien dagen na haar overlijden moet plaatsvinden, moet Charles terug naar de hoofdstad. Vandaag reist hij samen met koningin-gemalin Camilla vanuit het Balmoral Castle in Schotland naar Londen, waar onder meer een audiëntie op het programma staat met premier Truss en haar kabinet.

Naar verwachting zal hij ook nog het land en de Gemenebest toespreken, maar of dat vandaag al gebeurt, is nog niet duidelijk. Parlementariërs krijgen al wel de kans om de koningin in het Lagerhuis te herdenken. Daarna zal het Lagerhuis vanaf 's middags tot en met 22.00 uur voor een speciale sessie bijeen zijn.

Saluutschoten en minuut stilte

In de hoofdstad zullen verder de donderslagen van de saluutschoten te horen zijn. Onder andere bij Hyde Park en Tower Hill zullen die ceremoniële schoten worden gelost om Elizabeth te herdenken. Ook zal naar verwachting een minuut stilte worden gehouden in het hele land.

Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan het officiële deel van de kroning van Charles. Zijn aantreden wordt nog officieel bekrachtigd door de zogeheten Accession Council, wat vrij te vertalen is als een toetredingsraad of een troonbestijgingsraad. Dat hoort traditioneel binnen 24 uur te gebeuren. Britse media verwachten dat dit zaterdag wordt gedaan.

Als hij wordt uitgeroepen door deze toetredingsraad, gebeurt dat in het St. James Palace, in Londen. Charles legt daarvoor een eed af aan de Acession Council, waar leden in zitten van de zogeheten Geheime Raad: een gezelschap van vooraanstaande politici, ministers, rechters en hooggeplaatste leden van de Anglicaanse kerk die hem normaal gesproken adviseren over bestuurlijke en juridische kwesties.

Opgebaard in Edinburgh, daarna naar Londen

Verder moet de kist met koningin Elizabeth de komende dagen nog naar Londen worden gebracht. Ze wordt allereerst 24 uur opgebaard in haar paleis Holyroodhouse, in Edinburgh, waarna haar kist over de Royal Mile zal worden verplaatst naar St. Giles Cathedral, iets verderop - ongetwijfeld met veel toeschouwers langs de route. In de kathedraal staat een ceremonie op de planning, waar ook leden van de familie bij zullen zijn.

Het vervoer van de koningin zal daarna volgens de officiële plannen per koninklijke trein vanaf Waverley Station in Edinburgh langs de oostelijke kustlijn naar Buckingham Palace in Londen gaan. Britse media speculeren ook over vervoer per vliegtuig. Eenmaal op Buckingham Palace zal de eerste van een lange reeks ceremonies tot de begrafenis beginnen.

In de dagen daarna begint Charles met een tour langs het parlement van Schotland, Noord-Ierland en Wales waar de lokale parlementen hem officieel zullen condoleren. Ook zal hij naar verwachting ontmoetingen hebben met de premiers van de landen.

Staatsbegrafenis

De kist met Elizabeth zal daarna nog van Buckingham Palace worden verplaatst naar Westminster Hall, onderdeel van het Paleis van Westminster waar ook het parlement huist. Daar zal het publiek op vertoon van een toegangsticket 23 uur per dag een ronde kunnen maken langs haar kist.

Tien dagen na het overlijden van de koningin dient officieel de staatsbegrafenis plaats te vinden op Westminster Abbey, gevolgd door twee minuten stilte in het hele land en opnieuw saluutschoten. Na de staatsbegrafenis en een processie door Windsor zal de koningin in St. George's Chapel, bij Windsor Castle, worden bijgezet.