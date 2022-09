Dode bij steekincident Vlissingen, verdachte aangehouden

Bij een steekincident in Vlissingen is een man om het leven gekomen. Kort na het voorval werd een verdachte aangehouden.

De steekpartij gebeurde even na 22.30 uur op het Bellamypark, een plein in Vlissingen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Volgens de politie overleed het slachtoffer rond 23.30 uur ter plekke, ondanks intensieve hulpverlening. Even daarvoor werd in Middelburg een verdachte aangehouden.

Op het moment van het incident was op het Bellamypark het Kickoff Festival gaande, meldt Omroep Zeeland. Dat evenement is de aftrap van het studiejaar voor studenten van de University College Roosevelt, de hogeschool en mbo-school Scalda. Of de steekpartij plaatsvond op het festivalterrein is onbekend.