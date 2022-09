Feyenoord 'speelde verstoppertje', zag Kökçü, die baalt van respectloze Gimenez

Ook aanvoerder Orkun Kökçü was niet te spreken over zijn team na afloop. "We speelden verstoppertje en durfden niet te voetballen", beklaagde hij zich voor de camera's van ESPN.

Aanvaller Alireza Jahanbakhsh maakt zich zorgen over de ploeg. "We hebben tijd nodig, maar die is er bijna niet vanwege het speelschema. We moeten resultaten halen."

Volgens Slot is het niet gek dat zijn nieuwe team nog niet op het het niveau is dat Feyenoord eind vorig seizoen kon halen. "We moeten nog een flinke stap maken."

"Het tempo lag de eerste helft te hoog voor ons, voor wat we gewend zijn en wat we nu aankunnen", luidt de conclusie van Feyenoord-trainer Arne Slot na afloop van het Europese bezoek aan SS Lazio. Een wedstrijd waarin de Italianen Feyenoord voor rust van het kastje naar de muur speelden.

De teleurgestelde Justin Bijlow trok het boetekleed aan voor de tweede tegentreffer. De Feyenoorddoelman dook wel naar de hoek, maar zag het schot van Felipe Anderson via zijn armen in het doel gaan. "Ik kan er kort over zijn, dit was niet goed van mij. Die bal moet ik gewoon pakken", zei Bijlow tegen ESPN.

Tweede helft beter

Wel waren alle Feyenoorders het er unaniem over eens dat er wel veel meer in de ploeg zit. Jahanbakhsh, die inviel in de tweede helft, zag dat de Feyenoord niet goed druk zette in de eerste helft. Dat ging beter in de tweede helft.

Ook Slot was wel te spreken over de reactie van zijn ploeg na rust. "We hebben wel de persoonlijkheid om er nog een wedstrijd van te maken." Al zag Slot ook wel dat Lazio in de tweede helft minder gas gaf. "Toen werd in ons tempo gespeeld en dan kunnen we goed voetballen."

Kökçü wilde penalty nemen

Orkun Kökçü was na afloop boos over de keuze van Santiago Gimenez om de strafschop van Feyenoord te nemen. "Jammer dat hij deze keuze maakt", aldus de aanvoerder van Feyenoord, die naar eigen zeggen bovenaan het lijstje van penaltynemers staat. Hij verwijt de Mexicaan een gebrek aan respect.