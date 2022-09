Ontluisterend Feyenoord krijgt pak slaag van Lazio in Rome: 4-2

Feyenoord is de groepsfase van de Europa League begonnen met een ontluisterende 4-2 nederlaag tegen SS Lazio. De ploeg van Arne Slot redde nog wel de eer, na een 4-0 achterstand, maar maakte geen moment aanspraak op een overwinning. De enige Feyenoorders die wellicht een klein beetje blij waren, waren debutanten Igor Paixão en Mats Wieffer. De van Excelsior overgekomen Wieffer was in de voorbereiding geblesseerd geraakt, Paixão kwam recent over van Coritiba. Al vanaf de eerste minuut liep Lazio de verdedigers van Feyenoord aan alle kanten voorbij, de ploeg van Arne Slot mocht nog van geluk spreken dat het 'slechts' 3-0 stond bij de rust. Ook op aanvallend vlak ging er weinig goed bij de Rotterdammers. Kort voor rust werd Lazio-doelman Ivan Provedel pas voor het eerst op de proef gesteld. Maar het schot van Sebastian Szymanski was niet ver genoeg in de hoek om Provedel echt in de problemen te brengen.

Arne Slot staat versteld van het spel van zijn ploeg - ProShots

Toen stond het dus al 3-0. In de vierde minuut combineerde Lazio soepel door de defensie van Feyenoord, Luis Alberto rondde de aanval uitstekend af (1-0). Feyenoord ging in het vrijwel lege Olimpico vervolgens op jacht naar de gelijkmaker, maar liep al snel tegen een counter aan. Felipe Anderson rondde een snelle uitbraak af door linksback Quilindschy Hartman simpel uit te kappen en met zijn linkerbeen laag in de hoek te schieten. Keeper Justin Bijlow raakte de bal wel, maar kon een treffer niet voorkomen. Zo stond het na een kwartier spelen 2-0. Ook na die tweede treffer was Lazio heer en meester, Feyenoord leverde veel ballen in. Dat moest haast wel tot een treffer leiden en dat gebeurde dan ook. Matías Vecino kon een rebound, staand tussen drie Feyenoorders in, eenvoudig binnenschieten. Feyenoord mocht niet klagen dat het vervolgens tot de rust bij 3-0 bleef.

Ontsteltenis bij Feyenoorders Timber en Trauner - ProShots

In de tweede helft speelde Feyenoord wat beter. Dat leverde al snel mogelijkheden op, onder andere voor invaller Alireza Jahanbakhsh. Toch was het Lazio dat als eerste scoorde. Ciro Immobile miste een grote kans, maar na dik een uur spelen tekende Vecino voor zijn tweede, waarmee de wedstrijd volledig beslist was (4-0). Debuut van Wieffer De vierde tegentreffer was voor Slot het moment om middenvelder Wieffer te laten debuteren en spits Santiago Gimenez in te brengen. De Mexicaan versierde snel een strafschop en schoot deze zelf onberispelijk binnen (4-1). Niet veel later maakte Gimenez ook de 4-2. Hij werkte de rebound binnen van een fraai schot van Oussama Idrissi, dat de lat en paal raakte.

Gimenez na zijn eerste doelpunt - ProShots