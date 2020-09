Zeker 50 doden bij instorten goudmijn in Congo

Zeker 50 mensen zijn omgekomen toen een goudmijn instortte in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat gebeurde na hevige regenval.

Volgens een woordvoerder van een lokale mijnbouw-ngo waren er 50 jonge mijnwerkers in de schacht van de mijn in Kamituga toen die instortte. "Niemand kon eruit komen."

Bij de mijn staan honderden mensen te wachten op berichten over het lot van de slachtoffers. De mijn was niet onder beheer van een mijnbouwbedrijf, maar is door particuliere gouddelvers gegraven.

Dodelijke mijnongevallen komen regelmatig voor in Congo. Vorig jaar kwamen 36 mensen om het leven in een kopermijn in de provincie Lualaba en vorige week kostte een aardverschuiving het leven aan drie mijnwerkers in de provincie Kasonga.