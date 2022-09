Koolhof ten koste van Rojer weer US Open-finalist in dubbelspel

Wesley Koolhof heeft op de US Open in New York samen met de Brit Neal Skupski de finale van het dubbelspel bereikt. Het als tweede geplaatste koppel rekende in de halve finales af met het als derde geplaatste duo Jean-Julien Rojer/Marcelo Arévalo: 6-4, 7-5.

Koolhof en Skupski spelen pas sinds dit jaar samen, maar voelen elkaar blijkbaar goed aan. Ze haalden op maar liefst acht toernooien de finale en gingen er zes keer met de hoofdprijs vandoor.

Titel op Roland Garros

De 33-jarige Koolhof speelde in het herendubbelspel één keer eerder een grandslamfinale. In 2020 verloor hij met de Kroaat Nikola Mektic de finale van de US Open. Voor de 32-jarige Brit is de finaleplaats een primeur op grandslamniveau.

Eerder dit jaar won Koolhof op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel in het gemengd dubbelspel. In de finale was hij aan de zijde van de Japanse Ena Shibahara met 7-6 (5), 6-2 te sterk voor het duo Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen.