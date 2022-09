Tour of Britain afgebroken vanwege overlijden Elizabeth, Serrano eindwinnaar

De Spanjaard Gonzalo Serrano, de leider in het klassement, gaat als winnaar van de Britse etappekoers de boeken in. De 28-jarige renner van Movistar had woensdag met winst van de vierde etappe de leiding genomen.

De Ronde van Groot-Brittannië is afgebroken na het overlijden van koningin Elizabeth. De organisatie besloot in eerste instantie alleen de zesde etappe van vrijdag te schrappen. Enkele uren later kwam de mededeling dat ook de ritten van zaterdag en zondag niet doorgaan.

A further update from the @AJBell Tour of Britain. pic.twitter.com/EVl3Wr9WRh

"De organisatoren van de Tour of Britain en de betrokken teams, renners en officials, zijn zeer bedroefd vanwege het overlijden van Hare Majesteit de Koningin", schrijft de organisatie in een via sociale media verspreide verklaring. "We condoleren de hele koninklijke familie."

Een golftoernooi uit de DP World Tour in Engeland werd donderdag stilgelegd nadat bekend was geworden dat Elizabeth op 96-jarige leeftijd was overleden. Waarschijnlijk gaan ook alle wedstrijden in het betaalde voetbal in Groot-Brittannië komend weekeinde niet door.