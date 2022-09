Ten Hag weet weer wat verliezen is met Manchester United, valse start voor AS Roma

Na vier overwinningen op rij in de Premier League is Manchester United de Europa League vals gestart. Real Sociedad pakte op Old Trafford drie punten door een benutte strafschop: 0-1.

Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden koningin Elizabeth, begon de ploeg van Ten Hag aan de Europese campagne. Dat deed het met Cristiano Ronaldo, Casemiro en Harry Maguire in de basis. Ook Antony en Tyrell Malacia stonden aan de aftrap.

Buitenspel

Ronaldo maakte na 36 minuten een treffer met zijn hoofd, maar deze werd afgekeurd wegens buitenspel van de Portugees.

Na rust werd er wel geldig gescoord, door Real Sociedad. De bal ging op de stip na hands van oud-Ajacied Lisandro Martínez. Brais Méndez schoot de penalty vervolgens achter David de Gea (0-1).