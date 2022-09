AZ begint Conference League met zuinige, maar verdiende zege op Dnipro

AZ heeft zijn eerste groepsduel in de Conference League met 1-0 gewonnen van het Oekraiënse SK Dnipro-1. Op een regenachtige avond in Slowakije, waar het duel werd gespeeld vanwege de oorlog in Oekraïne, was Dani de Wit de matchwinner. Daarmee is AZ is de enige Nederlandse ploeg die donderdagavond een Europese zege boekte. Bovendien leiden de Alkmaarders nu groep E in de Conference League. Het andere duel in de poule tussen FC Vaduz en Apollon Limassol eindigde in 0-0.

AZ begon de klus met dezelfde elf die zondag moeiteloos FC Emmen met 3-0 opzij zetten. Maar de eerste helft in Kosice bood bijzonder weinig spektakel. Dnipro liet het initiatief zoals verwacht aan AZ, maar de Alkmaarders deden daar helemaal niets mee en creëerden geen enkele serieuze kans. Paal en lat De enige, en dus grootste mogelijkheid voor rust was zelfs bij een spaarzame uitbraak van de tegenpartij: Sam Beukema gleed de bal bij een voorzet van de Oekraïners tegen de eigen paal. Ook na rust had AZ de controle over de wedstrijd en werd er in tegenstelling tot de eerste helft zelfs een handvol kansen gecreëerd. Na een uur was het bijna raak via zomeraanwinst Jens Odgaard, wiens schot via de Braziliaanse keeper Max Walef op de lat belandde.

Spits Jens Odgaard - ANP