'Honderden asielzoekers wachten buiten in regen in Ter Apel'

Voor het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben zich vanavond opnieuw honderden asielzoekers verzameld. Volgens RTV Noord gaat het om zo'n 400 mensen. Na uren buiten in de regen te hebben gestaan, mochten enkele tientallen vrouwen en kinderen rond 23.00 uur naar binnen om de nacht door te brengen binnen de hekken van het aanmeldcentrum.

Onder de wachtenden was Asa uit Irak. "Het is onmenselijk wat er nu gebeurt", zei ze eerder op de avond tegen RTV Noord. "Ze zeggen tegen me dat ik buiten moet wachten. Ze weten nog niet of er opvang is voor de vrouwen en kinderen."

Ze heeft op dat moment geen idee waar ze vanavond kan slapen. "Het is hier buiten niet goed om te slapen. We hebben geen tenten of slaapzakken. Zelfs als ik een tent heb, ben ik nog steeds bang om buiten te slapen."

Ook de 19-jarige Najibullah uit Afghanistan weet rond tien uur nog niet waar hij de nacht door zal brengen. "De situatie is momenteel slecht, zeker voor mensen met kinderen. Niemand luistert naar ons, niemand geeft om ons. Er zijn geen plekken, er is geen veiligheid of beveiligers", zegt hij. "Het is vooral belangrijk dat de gezinnen en kinderen ergens kunnen slapen. Zij kunnen hier niet blijven."

Tegen elven worden vrouwen en kinderen binnengelaten in het aanmeldcentrum, opdat zij kunnen worden gescheiden van mannen die overlast veroorzaken. Het is dan nog onduidelijk of er voor de rest van de wachtenden ook nog een slaapplek kan worden gevonden.

Tenten verboden

Hulporganisatie MiGreat wil tentjes uitdelen als er geen crisisnoodopvang beschikbaar is. De boa's die bij het centrum aanwezig zijn, verbieden dat, meldt RTV Noord. Ook geldt nog altijd een noodverordening die tenten en kampeerspullen bij het terrein van het aanmeldcentrum verbiedt.

De tenten worden net zo snel weggehaald als dat ze worden opgezet, meldt handhaving, die ook laat weten dat voor iedereen binnen nog opvang wordt geregeld.

Noodopvang in Stadskanaal

Vertegenwoordigers van het Rode Kruis hielden rond zeven uur crisisberaad. In de loop van de avond werd duidelijk dat in de noodopvang in Stadskanaal mogelijk nog mensen ondergebracht kunnen worden. Rond elf uur 's avonds was nog steeds niet duidelijk of daar mensen konden overnachten en zo ja, hoeveel.

Volgens RTV Noord is de verwachting dat er niet plek zal zijn voor alle asielzoekers die zich buiten de poort hebben verzameld. Dat betekent dat er vanavond mogelijk weer mensen gedwongen zullen buiten slapen.