CNN-boegbeeld Bernard Shaw (82) overleden

De Amerikaanse journalist Bernard Shaw is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim twintig jaar lang een van de bekendste gezichten van CNN. Shaw kreeg wereldwijde bekendheid tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991, toen hij als verslaggever in Bagdad werkte.

"Bernie was een CNN original en onze presentator in Washington toen onze zender in 1980 van start ging", schrijft een bestuurder van CNN in een verklaring. "Hij bleef het toonaangevende gezicht van de zender in de twintig jaar die daarop volgde, van de presidentsverkiezingen tot zijn iconische verslaggeving van de Golfoorlog."

Shaw verbleef in het centrum van Bagdad toen de Amerikaans-Britse bombardementen op de Iraakse hoofdstad begonnen. "De lucht boven Bagdad is verlicht. Dit is bliksem, dit is de dood, dit is de hel", berichtte hij aan de miljoenen tv-kijkers van de internationale nieuwszender. Hij besloot in Irak te blijven, ondanks het oorlogsgevaar.