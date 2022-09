Bol ook op 400 meter horden bij Diamond League-finale in Zürich veruit de snelste

"Ik merkte bij horde zeven al dat ik moe was en de laatste horde heb ik met mijn verkeerde been genomen", sprak Bol na afloop. "Gelukkig lag ik zo ver voor dat ik het kon hebben. Ik ben in ieder geval superblij met de overwinning."

Femke Bol heeft in de Diamond League voor het tweede jaar op rij de hoofdprijs van 30.000 euro gewonnen op de 400 meter horden. Ze won in Zürich de zevende en laatste wedstrijd en boekte daarmee haar vijfde Diamond League-zege van het seizoen.

Olympisch en wereldkampioene Shaunae Miller-Uibo ontbrak in Zürich en dat bood Marileidy Paulino, de nummer twee van de Spelen in Tokio en de WK van Eugene, de kans om haar vierde Diamond League-zege van het jaar te boeken.

Liemarvin Bonevacia werd in zijn 400 meter laatste in 45,84. In een race zonder de olympisch kampioen en de wereldkampioen greep Kirani James de winst in 44,26.

Op de 400 meter horden moest Nick Smidt zich met een tijd van 51,82 tevreden stellen met de achtste plaats. De zege ging naar Alison Dos Santos uit Brazilië in 46,98.

Fraser-Pryce en Bromell winnen 100 meters

De Jamaicaanse atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce won voor de vijfde keer de finale van de Diamond League op de 100 meter. De tweevoudig olympisch kampioene op de kortste sprintafstand, 35 jaar inmiddels, was te snel voor haar landgenote Shericka Jackson.

Bij de mannen werd de 100 meter gewonnen door Trayvon Bromell. De Amerikaan liep een tijd van 9,94 en versloeg daarmee de Jamaicaan Yohan Blake (10,05) en de Canadees Aaron Brown (10,06). Voor Bromell was het zijn eerste eindoverwinning in de Diamond League.

Bekijk hieronder beelden van de 100 meter en de 110 meter horden bij de vrouwen en de 100 meter bij de mannen.