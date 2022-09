Elizabeth was zeventig jaar onverstoorbare dienaar van de Kroon

Elizabeth had niet alleen vijftien prime ministers, ze ontving in Buckinham Palace ook sterk uiteenlopende wereldleiders, van de Amerikaanse presidenten Eisenhower en Kennedy tot hun opvolgers Trump en Biden. Wie ze ook ontmoette of sprak, ze bleef altijd in haar rol. Plichtsgetrouw toonde ze een stoïcijnse welwillendheid en neutraliteit.

Elizabeth werd koningin toen Winston Churchill premier was. Daarna maakte ze veertien andere prime ministers mee, onder wie kleurrijke figuren als Margareth Thatcher, Tony Blair en Boris Johnson, de auteur van een biografie over haar eerste premier in wiens voetsporen hij hoopte te treden. Als laatste beëdigde ze afgelopen dinsdag haar naamgenoot Liz (Elizabeth) Truss, ook een Conservatieve premier die een roemruchte voorganger, Thatcher, als voorbeeld had.

Het overgrote deel van de Britten heeft nooit een ander staatshoofd meegemaakt dan koningin Elizabeth, die vandaag, 96 jaar oud, overleed. Elizabeth II zat bijna 71 jaar op de troon. In de Europese geschiedenis was alleen de Franse 'zonnekoning' Lodewijk XIV langer staatshoofd, 72 jaar, maar die werd koning toen hij een kleuter was en zijn taken werden de eerste jaren waargenomen door zijn moeder, die optrad als regentes.

In 1947 trouwde ze met Philip Mountbatten. De Grieks-Deense prins was verre familie van haar: beiden waren achterachterkleinkind van koningin Victoria. Het was een huwelijk uit liefde, iets wat onder gekroonde hoofden en hun families niet per se voor de hand lag. Ondanks spanningen in de eerste jaren van Elizabeths koningschap pakte het goed uit. Philip bleef altijd een belangrijke adviseur van zijn vrouw.

Net als in Nederland werd het koningshuis in de oorlogsjaren ongekend populair. De koning en zijn vrouw kwamen symbool te staan voor het verzet tegen de Duitse agressie en voor Britse deugden als fatsoen en zelfbeheersing. Later straalde dit ook af op Elizabeth, die deze deugden als geen ander leek te belichamen.

Gesteld voor de keus tussen de troon en de liefde, koos Edward voor de liefde. Omdat hij geen zoon had, werd zijn jongere broer koning George VI. En omdat George ook nog geen zoon had (en ook niet zou krijgen) werd de 10-jarige Elizabeth als oudste dochter troonopvolger.

In 1936 werd haar oom Edward koning. Nog hetzelfde jaar ontstond een crisis doordat Edward wilde trouwen met de Amerikaanse Wallis Simpson, een vrouw die al eens gescheiden was en op het punt stond ook te scheiden van haar tweede echtgenoot. Voor het Britse establishment was dat onaanvaardbaar.

Toen Elizabeth Alexandra Mary op 21 april 1926 werd geboren, leek een toekomst als staatshoofd voor haar niet in het verschiet te liggen. Haar grootvader Georg V was koning en haar vader kwam als tweede zoon niet als eerste in aanmerking voor de troon. Bovendien was Elizabeth een meisje: als ze een broer zou krijgen, zou die voorgaan.

Ik weet dat mijn volkeren, wijd en zijd verspreid over elke continent en elke oceaan in de wereld, mij eensgezind zullen steunen.

Als koningin was ze ook Hoogste Bestuurder van de Anglicaanse staatskerk, en ook dat nam ze zeer serieus. Toen ze Kerstmis 2016 wegens een verkoudheid de kerstdienst niet bijwoonde, werd dat als een veeg teken gezien, want ze bleef nooit weg bij een belangrijke kerkdienst.

Bij haar aantreden was ze ook staatshoofd van Zuid-Afrika, maar onder de apartheid werden de banden tussen Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk verbroken: in 1961 werd Zuid-Afrika een republiek. Het scheelde weinig of Australië was in 1999 gevolgd. In dat jaar werd een referendum gehouden over een voorstel van Australië een republiek te maken, maar 55 procent van de kiezers stemde tegen.

Kolonies in de Stille Oceaan, zoals Fiji en Tonga, werden eveneens onafhankelijk. En in 1997 werd de kroonkolonie Hongkong afgestaan aan China.

In de jaren daarna kalfde het Britse wereldrijk snel af. Al vóór Elizabeth koningin werd, waren India, Pakistan, Irak en Egypte onafhankelijk geworden. In de jaren 50 en 60 volgden de vele Britse kolonies in Afrika, de laatste kolonies in Azië en de meeste kolonies in het Caribisch gebied.

Goed bewaard geheim

Over staatszaken of politieke aangelegenheden sprak ze zich publiekelijk nooit uit, zoals een constitutioneel monarch betaamt. Achter de schermen mag ze dan invloed hebben uitgeoefend, in al die decennia liet ze nooit blijken wat ze dacht.

Zo bleef het een goed bewaard geheim wat ze vond van de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Gemeenschap (de voorloper van de EU) in 1973, of van de Brexit, 47 jaar later.

In de televisieserie The Crown bekritiseert ze premier Thatcher over haar harde neoliberale beleid, maar het is niet bekend of ze dat in werkelijkheid ook heeft gedaan.

Annus horribilis

Een grote uitdaging voor Elizabeth en Philip was dat zij de eerste bewoners van Buckinham Palace waren die te maken kregen met opdringerige massamedia. Zelf wist ze haar gevoelens verborgen te houden, maar haar vier kinderen Charles, Anne, Andrew en Edward bleken gewone stervelingen met alle tekortkomingen die daarbij pasten. Dat maakte het koningshuis het onderwerp van een nooit eindigende soap.

Die bereikte een hoogtepunt in 1992, toen drie van haar kinderen, onder wie kroonprins Charles, besloten hun partner te verlaten. Toen ook nog een groot deel van Windsor Castle afbrandde, zei Elizabeth in haar kerstboodschap dat 1992 een annus horribilis was geweest, een verschrikkelijk jaar. "Ik kijk niet met onverdeeld genoegen terug op 1992", zei ze met een typisch Brits gevoel voor understatement.

In 1997 werd de koningin zelf mikpunt van de media. Toen de razend populaire prinses Diana, de voormalige echtgenote van prins Charles, in de zomer van 1997 verongelukte, werd Elizabeth verweten dat ze kil reageerde, omdat ze dagenlang op Balmoral, haar kasteel in Schotland, bleef.

Later werd duidelijk dat ze dat deed om haar kleinzoons, de kinderen van Charles en Diana te troosten, maar op dat moment leek het alsof ze het verdriet om Diana niet begreep. Het maakte dat haar populariteit tot een dieptepunt zonk.