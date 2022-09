Bolle van Zwolle, Beer van de Meer; Schrijvers was een topkeeper van vele bijnamen

De in Jutphaas geboren Schrijvers stond in de jeugd onder de lat bij het Utrechtse VV RUC en bij SEC uit Soest. Hij was pas zestien jaar toen hij zijn (semi-)profdebuut maakte bij het Amersfoorste HVC, dat in de toenmalige tweede divisie uitkwam. Twee jaar later lijfde DWS hem in als tweede keeper achter Jan Jongbloed, een collega die hij in zijn loopbaan nog vaker tegen zou gaan komen.

De bijnamen geven wel heel beeldend de lichaamsbouw weer van de sluitpost, die in het doelgebied letterlijk veel gewicht in de strijd gooide en regelmatig een spits omver kegelde terwijl hij een bal uit de lucht plukte. Die massa kwam ook goed van pas als er een doorgebroken speler op hem af kwam. Daarnaast beschikte Schrijvers over goede reflexen.

Zo'n reeks kwalificaties suggereert misschien een kleurrijk bestaan in de voetballerij, maar hoewel Schrijvers bepaald niet op zijn mondje was gevallen, stond zijn professionele leven toch vooral in het teken van "niet lullen maar poetsen", zoals hij het ooit in een interview uitdrukte.

De Beer van de Meer was zijn bekendste en meest vleiende. Maar voormalig doelman Piet Schrijvers, die op 75-jarige jarige leeftijd is overleden, kreeg tijdens zijn voetballoopbaan veel meer bijnamen opgeplakt: de Corpulente van Twente, de Bolle van Zwolle, het Lek van PEC. En als trainer kwamen daar de Kolos van Oss en de Flop van TOP nog bij.

FC Twente was mijn gezelligste tijd in het profvoetbal. Maar ook zo gezellig dat we nooit een prijs wonnen.

De doelman, die uit bijgeloof rugnummer 7 had weten te bemachtigen, beleefde misschien wel zijn beste jaren in Enschede. De Twentenaren draaiden mee in de top van de eredivisie, hadden in twee seizoenen zelfs lange tijd zicht op de landstitel en bereikten in 1973 de laatste vier van het UEFA Cup-toernooi, het op een na sterkste Europese clubtoernooi, waarin ze uiteindelijk bogen voor Borussia Mönchengladbach.

In dat eerste seizoen moest de jonge prof overigens door de gevolgen van een auto-ongeluk sowieso enige tijd toekijken bij de Amsterdamse eredivisionist. Uiteindelijk verdrong Schrijvers zijn rivaal wel uit het doel, maar na drie seizoenen koos hij eieren voor zijn geld, toen de nieuwe DWS-trainer Leslie Talbot zijn voorkeur voor Jongbloed had uitgesproken.

Aan het seizoen 1971/1972 hield Schrijvers de Tonny van Leeuwen-trofee over, de naar de in 1971 verongelukte GVAV-keeper vernoemde prijs die dat jaar voor het eerst werd uitgereikt aan de minst gepasseerde doelman. In de dertig keer dat Schrijvers onder de Twentse lat stond, had hij maar tien keer hoeven vissen. FC Twente incasseerde die jaargang slechts dertien treffers, nog altijd een record.

"Het was mijn gezelligste tijd in het profvoetbal", zou Schrijvers later zeggen over zijn periode in het oosten des lands. "Maar ook zo gezellig dat we nooit een prijs wonnen. Daarom wilde ik er na zes jaar weg: ik wilde ook weleens kampioen worden."

Valencia was in de markt, maar bood met 900.000 gulden (400.000 euro) te weinig in de ogen van FC Twente. Na het voor Nederland succesvol verlopen, maar met een trauma afgesloten WK in 1974 vertrok Schrijvers alsnog voor een kleine 500.000 gulden naar Ajax.

Geen finale

Dat WK in Duitsland leverde de doelman ook persoonlijk een domper op. Kort voor het eindtoernooi sprak bondscoach Rinus Michels zijn voorkeur uit voor de 'meevoetballende' Jongbloed boven Schrijvers, die in de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen België nog wel in het veld had gestaan.