Gakpo voorkomt nieuwe nederlaag voor pover PSV, thuis tegen Bodø/Glimt

Het broze zelfvertrouwen kwam eveneens tegen de Noren aan het licht, met name in de eerste helft. PSV speelde onsamenhangend, maar kreeg desondanks wel kansen.

Ook tegen FK Bodø/Glimt heeft PSV niet kunnen overtuigen. Het eerste groepsduel in de Europa League eindigde in Eindhoven in een teleurstellend 1-1 gelijkspel.

Bodø/Glimt, dat vorig seizoen in de Conference League opzien baarde door AS Roma met 6-1 van het veld te vegen en AZ uit te schakelen, zorgde er met de goal voor dat PSV voor de 18de keer op rij de nul niet wist te houden.

De laatste keer dat PSV geen treffer tegen kreeg in een officiële wedstrijd dateert alweer van 10 april. De thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk werd toen met 2-0 gewonnen.

In de tweede helft toonde PSV tegen de Noren enige verbetering. Een schot van Joey Veerman werd gekeerd door keeper Nikita Haikin, maar die was even later wel kansloos op een inzet van Gakpo. De assist kwam van de net ingevallen Anwar El Ghazi, die met een artistieke hakbal Gakpo lanceerde (1-1).