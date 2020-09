Organisator ASO weert publiek bij finishes van komende Touretappes

Bij de finish van de komende etappes van de Ronde van Frankrijk mag geen publiek aanwezig zijn. Dat heeft organisator ASO besloten nu de Tour komend weekeinde door gebieden rijdt die door de Franse regering 'code rood' hebben gekregen vanwege het coronavirus.

Of er in de hele derde week van de Tour geen publiek aan de aankomst mag staan, is onduidelijk. De Alpen zijn namelijk geen 'code rood', maar Parijs is dat weer wel.

300 meter van de finish

De ASO neemt hiermee dezelfde maatregel als eerder dit jaar in Parijs-Nice, de laatste grote koers die werd gereden voordat de coronapandemie de sportwereld stillegde. In de voorjaarskoers werden toeschouwers geweerd op driehonderd meter van de aankomst en honderd meter van het startpodium.

Zaterdag rijdt de Tourkaravaan naar Lyon. Door de Nederlandse overheid is dat gebied als 'code oranje' aangemerkt, vergelijkbaar met het 'code rood' van de Franse autoriteiten.

Drukte op de bergen

De Tour de France in coronatijd is al vanaf de start in Nice een andere Tour dan de afgelopen jaren. Renners, ploegleiders en journalisten dragen allemaal mondkapjes en houden zo veel mogelijk afstand van elkaar.