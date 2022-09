Koning Charles III: overlijden van geliefde moeder is intens verdrietig

De nieuwe Britse koning Charles noemt de dood van zijn "geliefde moeder" Elizabeth een intens verdrietig moment voor hem en zijn familie. "Ik weet dat het verlies mensen diep raakt in het hele land en het Gemenebest", staat in een verklaring van Charles, uitgegeven door Buckingham Palace.

"Tijdens deze periode van rouw en verandering weten mijn familie en ik ons gesteund door het respect en de diepe affectie die de koningin zo rijkelijk hebben omringd."

De 73-jarige Charles is door het overlijden van zijn moeder per direct koning geworden. Hij zal koning Charles III gaan heten. Zijn vrouw Camilla wordt koningin-gemalin, een volwaardige koninklijke titel.

Truss: wereld is aangeslagen

De deze week aangetreden premier Truss zegt dat het land "vreselijk aangeslagen" is door de dood van de koningin. "Door dik en dun gaf Elizabeth ons stabiliteit en kracht. Ze was het fundament waarop het moderne Verenigd Koninkrijk is gebouwd."

Bekijk hier de reactie van Truss: