Bardet houdt hersenschudding over aan val en gaat niet meer van start

Nadat eerder al Thibaut Pinot de de 107de editie van de Tour de France als mislukt beschouwde, is er nu een einde gekomen aan de Ronde van Frankrijk voor de andere hoop van de Franse wielerfans, Romain Bardet.

De Franse kopman van AG2R heeft een hersenschudding overgehouden aan een val tijdens de dertiende etappe en zal zaterdag niet meer van start gaan.

Al sinds de overwinning van Bernard Hinault in 1985 wachten de Fransen op een nieuwe landgenoot die in de gele trui over de streep op de Champs Elysées rijdt. De 29-jarige Bardet leek die wens te kunnen gaan vervullen, maar verder dan een tweede plek in het eindklassement van 2016 kwam hij nooit.

Zware val

"Het was een zware val, bergafwaarts, en ik heb de hele dag geworsteld", liet Bardet weten. De nummer elf van het algemeen klassement is na de finish overgebracht naar het ziekenhuis in Clermont-Ferrand, waar werd geconstateerd dat hij niet meer verder kon koersen.

"De medische onderzoeken bevestigden wat ik al vermoedde. Ik kan niet verder. Ik ben ervan overtuigd dat mijn teamgenoten hun best zullen doen om de Tour de France met zo goed mogelijke resultaten tot een einde te brengen."