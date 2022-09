Oud-doelman van Ajax en Oranje Piet Schrijvers (75) overleden

Oud-doelman Piet Schrijvers is op 75-jarige leeftijd overleden. In de jaren zeventig en tachtig kwam Schrijvers uit voor onder meer PEC Zwolle en Ajax en speelde hij 46 interlands.

Schrijvers maakte onderdeel uit van het Nederlands elftal dat in 1974 en 1978 de WK-finale haalde. Op het eindtoernooi van 1978 in Argentinië was Schrijvers de eerste keeper. Na een botsing met ploeggenoot Ernie Brandts moet hij in de voorlaatste wedstrijd van het toernooi geblesseerd naar de kant. De verloren finale moest hij aan zich voorbij laten gaan.

Bekende bijnamen

Schrijvers kwam als clubkeeper uit voor DWS, Twente, Ajax en PEC Zwolle. Bij Ajax verwierf de lange, stevig gebouwde Schrijvers de bijnaam 'De beer van de Meer'. Later, bij PEC Zwolle, werd zijn bijnaam 'De bolle van Zwolle.' Een minder bekende bijnaam is de 'Corpulente van Twente'. Toen hij degradeerde met Zwolle kreeg hij nog een andere bijnaam: 'Het lek van PEC.'

Na zijn spelersloopbaan was Schrijvers ook nog trainer. Hij coachte onder andere FC Wageningen, AZ en FC Zwolle.