Van Vleuten slaat toe in koninginnenrit Vuelta en verovert rode leiderstrui

Annemiek van Vleuten heeft in de Vuelta voor vrouwen gedaan wat ze beloofd had: ze won de tweede etappe, met vijf pittige beklimmingen, met groot vertoon van macht en nam de leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Van Vleuten kwam solo over de finish in de rit over 106 kilometer door Cantabrië. "De tweede etappe is de zwaarste van deze Vuelta", zei Van Vleuten voor de start van de Ronde van Spanje. "Als ik voor het algemeen klassement wil gaan, moet ik in die etappe toeslaan." En zo geschiedde.