Go Ahead verrast Cambuur in Leeuwarden

Titelfavoriet SC Cambuur heeft thuis tegen Go Ahead Eagles de eerste punten van het seizoen in de eerste divisie verspeeld. De ploeg van coach Henk de Jong ging in Leeuwarden met 2-0 onderuit.

De bezoekers kwamen via een vrije trap op voorsprong. Erkan Eyibil krulde de bal in het Friese strafschopgebied, Sam Beukema legde de bal opzij en Jeroen Veldmate schoot beheerst binnen. Vlak na rust werd het 0-2. Bradly van Hoeven rondde een actie knap af.

Cambuur slaagde er in het vervolg niet in terug te komen in de wedstrijd. Daardoor zijn nu alleen NAC Breda (2-6), Roda JC (2-6) en De Graafschap (1-3) nog zonder puntenverlies.

Excelsior dankt topscorer Ómarsson

Eerder op vrijdag boekte Excelsior een 3-1 zege bij FC Dordrecht en daarmee kwamen de Kralingers op zes punten uit drie wedstrijden, evenveel als Cambuur. Elías Már Ómarsson was de grote man bij de ploeg van coach Marinus Dijkhuizen.