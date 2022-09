Poetin zoekt toenadering tot het oosten op top in Vladivostok

Het thema van deze zevende editie was "Op naar een multipolaire wereld", het idee dat er meerdere (meer dan twee) machtsblokken in de wereld bestaan. In totaal zouden er zeker 260 handelsovereenkomsten zijn gesloten.

Het was volgens de organisatie "een van de belangrijkste economische gebeurtenissen" van het jaar: het Eastern Economic Forum in Vladivostok. De internationale bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd in de hoop buitenlandse investeerders naar Rusland te halen. President Poetin greep de top aan om te benadrukken dat de Russische economie de westerse sancties tegen het land kan weerstaan.

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"We hoorden de gebruikelijke peptalk van Poetin. Hij wil dat Rusland aansluiting zoekt bij, in zijn ogen, 'vriendelijke landen' in het Verre Oosten. Die regio heeft volgens hem de toekomst. Aan zijn achterban wil hij laten zien dat Rusland de westerse sancties kan weerstaan omdat er voor de handel een alternatief in het oosten bestaat.

Het is vooral grootspraak, want zo'n draai naar het oosten is lastiger dan gedacht. Neem de olie- en gasexport. Rusland levert via een nieuwe pijpleiding gas aan China, dat gaat straks om 38 miljard kubieke meter per jaar. Er zijn afspraken over nog eens 10 miljard kubieke meter per jaar, maar via welke route is nog onduidelijk. Dat zijn vrij beperkte volumes als je het vergelijkt met de gasleveringen aan Europa, dat was jaarlijks zo'n 175 miljard kubieke meter. Als die stilvallen kan Rusland daarmee niet zomaar ergens anders heen.

Het meest opmerkelijk was Poetins dreigement om de levering van gas, olie en steenkool aan de EU volledig stil te leggen als Europa met een prijsplafond voor Russisch gas komt. Dat is in zijn eigen nadeel, want de EU kan makkelijker zonder die leveringen dan Rusland zonder de opbrengst ervan. De boodschap is ook bedoeld om kiezers in de EU bezorgd te maken over de energieprijzen. Op die manier wil hij de publieke opinie bespelen."