Asielplan leidt in een jaar tot zo'n 5800 minder nareizigers

Familieleden van asielzoekers mogen nu pas naar Nederland komen als de asielzoeker een verblijfsstatus heeft gekregen. Dat duurt vaak al langer dan een jaar. In de voorgestelde maatregel is het hebben van een status niet genoeg, maar moet de statushouder ook eerst een woning hebben voordat familieleden mogen overkomen.

5900 gezinsleden komen alsnog

Linkse oppositiepartijen zijn erg kritisch op de plannen, maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie twijfelen over de juridische houdbaarheid. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger spreekt van een schandvlek voor Nederland en Denk-leider Farid Azarkan noemt de afspraken een "vies compromis". Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk, die het debat had opgevraagd, zei weinig vertrouwen te hebben in de plannen. "Dit rammelt aan alle kanten."

Zelfs als de plannen erdoor komen, zullen op korte termijn alsnog 5900 gezinsleden naar Nederland komen, blijkt uit cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verstrekte aan Nieuwsuur. Het gaat om familie van asielzoekers van wie een aanvraag tot gezinshereniging al is goedgekeurd.

Deze personen vallen volgens de IND niet onder de maatregel van Van der Burg. 3900 van hen hebben al een visum, maar moeten nog naar Nederland komen. De overige 2000 mensen hebben het visum nog niet afgehaald, maar mogen wel naar Nederland.

'Vies compromis'

Uit de cijfers van de IND blijkt ook dat de afgelopen jaren per asielzoeker gemiddeld een tot twee mensen nareizen in het kader van gezinshereniging. Dus voor iedere statushouder volgen gemiddeld 1,5 familieleden.

Het nieuwe asielakkoord moet de ophoping van vluchtelingen in Ter Apel en de statushouders die nog in een asielzoekerscentrum wonen, gaan oplossen. Want niet alleen Ter Apel loopt over, ook de beschikbare azc's zitten vol: op dit moment worden daar in totaal 46.000 personen opgevangen. Zo'n 17.000 hiervan hebben een verblijfsvergunning, maar kunnen het azc niet verlaten omdat er geen woning beschikbaar is.

Het plan van Van der Burg is juridisch omstreden omdat de Europese Richtlijn voor gezinshereniging zegt dat het hebben van een woning niet als voorwaarde mag worden gesteld voor gezinshereniging. De staatssecretaris denkt dat het tijdelijk uitstellen wel zou mogen.