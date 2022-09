'Snel afspraken nodig om massale energieafsluitingen te voorkomen'

SP-Kamerlid Leijten heeft over deze uitspraak Kamervragen gesteld aan energieminister Jetten. Zij wil in ieder geval dat niemand deze winter zijn aansluiting kwijtraakt.

"Laat ik heel duidelijk zijn", zei Oskam tegen de Kamerleden. "Ons grootste rampscenario ligt niet bij de capaciteit van het netwerk in 2030, maar deze winter. Ons grootste rampscenario is als we eind deze winter een miljoen huishoudens moeten gaan afsluiten."

"Maar wij willen natuurlijk liever niemand afsluiten", zegt directeur Hans-Peter Oskam. "We moeten samen afspraken maken. Wat kunnen we doen voor de mensen die dreigen te worden afgesloten?"

Politiek verslaggever Marleen de Rooy:

"De almaar stijgende energierekening is ook voor het kabinet een zorg. Het kabinet trekt volgend jaar bijna 16 miljard euro uit voor het verhogen van de netto lonen en uitkeringen. Maar in de Prinsjesdagplannen zit geen voorstel om de energiekosten over te nemen van mensen die het niet kunnen betalen.

Tot nu toe zei het kabinet geen mogelijkheden te zien om voor deze winter nog iets te doen. Maar inmiddels hoor je achter de schermen dat het kabinet bang is dat een grote groep Nederlanders wordt afgesloten. Op de ministeries is men toch aan het nadenken over een mogelijkheid om de schulden van mensen (gedeeltelijk) over te nemen. Maar het is lang niet zeker of dat gaat lukken."