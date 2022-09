Onderzoek moet uitwijzen of verdachte van moord Gino passende zorg kreeg

Toezicht Sociaal Domein, waarin verschillende inspectiediensten samenwerken, gaat onderzoek doen in hoeverre er "passende begeleiding, ondersteuning en zorg" is verleend aan Donny M.. De 22-jarige M. wordt verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de 9-jarige Limburgse jongen Gino, in juni van dit jaar. In 2017 werd M. al veroordeeld voor onder andere misbruik van een minderjarige.

De inspecties houden toezicht op het functioneren van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Er is aandacht voor maatschappelijke problemen rond onderwijs, jeugd, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, werk en inkomen.

Donny M. werd op 4 juni opgepakt, drie dagen nadat Gino werd vermist Kort nadat M. in zijn appartement in Geleen werd aangehouden, vond de politie tientallen meters verderop het lichaam van de jongen.

De toezichthouders willen met het onderzoek een samenhangend beeld krijgen van de begeleiding, zorg en ondersteuning die Donny M. kreeg. "Zij willen in kaart brengen wat daarbij goed en niet goed ging en daarmee leer- en verbeterpunten formuleren voor de toekomst", schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De regionale Limburgse omroep L1 schreef eerder dat M. een autismespectrumstoornis en ADHD had. In het verleden werd hij begeleid door een psycholoog en een psychiater. Verder kreeg hij begeleiding van een zorgbureau en ook op school werd er bijzondere aandacht aan hem besteed.

Woensdag pro-formazitting

Na schooltijd werd M. naar een naschoolse opvang gebracht voor kinderen met een zorgvraag. Zijn pleegmoeder zou later bij de politie verklaren dat hij geen moment alleen kon worden gelaten. Later kreeg M. bijna vijf maanden jeugddetentie en een verplichte behandeling in een ggz-instelling vanwege de mishandeling van twee jongetjes in Sittard, en het misbruiken van een van hen.

Verwacht wordt dat het rapport over het onderzoek van Toezicht Sociaal Domein en de lokale toezichthouder in het voorjaar van 2023 wordt gepubliceerd. M. zou in een politieverhoor hebben bekend dat hij Gino heeft ontvoerd en vermoord.

Volgende week woensdag vindt in de rechtbank in Maastricht de eerste pro-formazitting plaats in de rechtszaak tegen M..