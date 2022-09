Treinstaking gaat definitief door, overleg tussen NS en bonden zonder resultaat

De gesprekken en tussen de NS en de vakbonden zijn klaar, zonder resultaat. Daarmee gaat de staking die voor morgen was aangekondigd door. In het hele land zullen geen treinen rijden. Zaterdag praten de bonden en de spoorvervoerder weer verder.

De bonden hadden aangekondigd opnieuw te gaan staken in de regio's West en Noord-West. Een veel groter gebied wordt echter getroffen door de werkonderbreking. De NS had al laten weten dat er in het hele land geen treinen zullen rijden bij een staking, omdat de regio's waarin het werk wordt neergelegd volgens de spoorvervoerder groter zijn dan vorige keer.

"Kijkend naar alle opties en de ervaring van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden", schreef de NS.

Hogere salarissen en eenmalige uitkering

Inzet van de stakingen en de gesprekken tussen de NS en bonden FNV Spoor, VVMC en CNV is een betere cao voor NS-personeel. Ze eisen onder meer hogere salarissen voor de 16.700 medewerkers die de vervoerder heeft en een eenmalige uitkering.

Na de eerdere estafettestakingen van de afgelopen weken, kwam de NS al met een nieuw bod. Daarin stond onder meer dat de salarissen per 1 juli met 5 procent omhoog zouden gaan en er een eenmalige uitkering komt. Per 1 januari zou daar nog 2,5 procent bij komen en de directie zou ook afspraken willen maken over hoe moet worden omgegaan met de onzekerheid door de inflatieontwikkeling.

Nog geen akkoord

Vanuit vakbond CNV klonk een voorzichtig positieve reactie op het bod en de erkenning van de NS daarbij dat de werkdruk binnen de organisatie nu veel te hoog is. Toch benadrukte de bond dat er nog geen akkoord was. Ook vandaag is dat er dus niet gekomen.

Vakbond VVMC zei na afloop van het gesprek van vandaag dat er inderdaad nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. "Vandaag heeft nog niets opgeleverd. Het was toch meer een verkennend gesprek. Nu alle aandacht op de staking van morgen in de regio West en Noord-West."