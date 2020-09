Kinderopvang en MBO Raad teleurgesteld door kabinetsbesluit over coronatest

De brancheorganisatie Kinderopvang is teleurgesteld over het kabinetsbesluit om medewerkers in de kinderopvang geen voorrang te geven bij het afnemen van de coronatest. Ook medewerkers van kinderdagverblijven die verkoudheidsachtige klachten hebben, moeten in aanmerking komen, vindt de brancheorganisatie. Omdat de wachttijden oplopen krijgen kinderdagverblijven nu hun roosters al bijna niet meer rond.

"We werken met kleine kinderen dus verkoudheden komen ook snel bij de medewerkers terecht", zegt woordvoerder Emmeline Bijlsma. "Als de testtijden steeds verder oplopen, hebben we geen mensen om bij de kinderen te zijn. Dat betekent dat kinderen naar huis moeten en dat hun ouders niet naar hun werk kunnen. Dat geldt ook voor ouders die werken in het onderwijs en de zorg. Als hun kinderen niet naar de kinderopvang kunnen, kunnen zij niet naar hun werk.

Bijlsma hoopt dat de Tweede Kamer ingrijpt. D66 heeft een motie ingediend om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het testen. "Die komt donderdag in stemming. Dus we hopen dat er een brede Kamermeerderheid komt om die motie te steunen en het kabinet op te roepen om toch voorrang te verlenen."

Ook teleurstelling bij het mbo

Het kabinet besloot vandaag dat zorgmedewerkers en personeel uit het primair en voortgezet onderwijs tijdelijk voorrang krijgen bij het afnemen van een coronatest. De reden is dat de maatschappelijke gevolgen groot zijn als kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs niet naar school kunnen. Hun ouders moeten dan vaak van hun werk thuis blijven. Het gaat in totaal om 2,5 miljoen leerlingen. "Ik hoop dat begin oktober iedereen weer getest kan worden", zegt minister De Jonge.

Personeel uit mbo-onderwijs komt niet voor voorrang in aanmerking. De teleurstelling is groot. "Juist in het mbo is het van belang dat studenten op school lessen kunnen volgen", zegt Adnan Tekin van de MBO Raad. In het mbo neemt het praktijkonderwijs een belangrijke plaats in. Dat is niet te vervangen door onlineonderwijs, vindt hij. Hij verwacht dat veel lessen uitvallen als leraren lang op een coronatest moeten wachten.

Zorg, primair en voortgezet onderwijs

De beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VVN) is blij dat zorgmedewerkers voorrang krijgen. "We pleiten daar al sinds de zomer voor", zegt woordvoerder Gerton Heyne. "Het is te hopen dat de testcapaciteit snel op orde komt. Wat mij betreft gaat het morgen in, hoe sneller hoe beter."

De sectororganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad, is opgelucht dat de voorrang nu geregeld is. "Wij kregen de afgelopen weken noodkreten uit het hele land", zegt voorzitter Rinda den Besten. "Scholen moeten nu al vaak klassen voor meerdere dagen naar huis sturen omdat leraren thuiszitten in afwachting van een coronatest en de uitslag. In sommige gevallen duurt dat wel vijf tot zes dagen. En ook scholen werden alweer gesloten omdat er geen leerkrachten meer waren. Dit gaat nu gelukkig beperkt worden tot maximaal een à twee dagen."

De sectoroganisatie voor het voortgezet onderwijs, de VO-raad denkt er net zo over. "Wij zijn tevreden over dit kabinetsbesluit. Versneld testen is noodzakelijk om onnodig uitval van leerkrachten te voorkomen en het onderwijs draaiende te houden", zegt voorzitter Paul Rosenmöller.