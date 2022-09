Gesink geeft alles wat hij heeft, maar moet de ritzege aan Evenepoel laten

Robert Gesink had de zege in de achttiende etappe van de Ronde van Spanje voor het grijpen, maar werd in de laatste 400 meter voorbijgereden door Remco Evenepoel en Enric Mas. De Belgische rodetruidrager boekte zijn tweede etappezege en liep verder uit op zijn concurrenten. Voor de ongelukkige Gesink restte slechts plaats drie. Thymen Arensman werd vijfde. De rit over 192 kilometer van Trujillo naar Alto de Piornal kende onderweg drie beklimmingen. De 36-jarige Gesink zat in een grote kopgroep, ging er op de slotklim alleen vandoor, maar werd vlak voor de finish toch nog gegrepen.

Trieste aftocht Vine Al snel na de start in Trujillo was er een lelijke valpartij, waarvan bolletjestruidrager Jay Vine het grootste slachtoffer was. De Australische Alpecin-renner - winnaar van twee etappes en met ruime voorsprong leider in het bergklassement - was dusdanig toegetakeld dat hij de Vuelta moest verlaten. Ook de nummer vier van het algemeen klassement, Ineos-renner Carlos Rodríguez, lag erbij. De Spaanse kampioen vervolgde de race, maar zeg niet hoe: zwaar gehavend en onder het verband had hij nog 170 kilometer te gaan.

Even later ontstond er een forse kopgroep met een veertigtal renners, onder wie zes Nederlanders: Gesink, Sam Oomen, Danny van Poppel, Julius van den Berg, de jarige Jetse Bol en Mike Teunissen. De voorsprong van de grote kopgroep liep op tot ruim acht minuten, maar begon na de eerste klim van de dag, de Alto de la Desperá van de tweede categorie, gestaag terug te lopen. Ondertussen was João Almeida ervandoor gegaan, de nummer zes van het klassement. De Portugees had blijkbaar snode plannen en reed lange tijd een minuutje voor de rode trui uit, maar werd uiteindelijk toch ingelopen. Kopgroep valt uit elkaar Bij de eerste van twee beklimmingen van de Alto de Piornal viel de kopgroep uit elkaar en na enkele schermutselingen bleven zes man over op kop: Gesink, Richard Carapaz, Elie Gesbert, Hugh Carty, Thibaut Pinot en Sergio Higuita. Carapaz was als eerste boven en verstevigde daarmee zijn leiding in het bergklassement. Het peloton kon ondertussen Evenepoel en de andere klassementsrenners niet meer volgen. De rode trui reed in een groep van dertien, onder wie Arensman, naar de finish. De Belg kreeg enkele aanvallen van Mas voor de kiezen, maar die trotseerde hij allemaal ogenschijnlijk zonder moeite.

Tijdens de tweede en laatste beklimming van de Alto de Piornal sloeg Gesbert een gaatje met de kopgroep en de Fransman kreeg gezelschap van Gesink. De Nederlander ging er op zes kilometer van de top alleen vandoor. Achter Gesink werd iedereen één voor één opgeraapt door Evenepoel en Mas. De marge van de Jumbo-Visma-renner werd kleiner en kleiner en op 400 meter van de meet streken Evenepoel en Mas neer op de moegestreden Condor van Varsseveld.