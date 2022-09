Oud-Trumpadviseur Steve Bannon aangeklaagd voor fraude

Vanochtend om 09.00 uur Amerikaanse tijd kwam hij aan bij de rechtbank In New York:

Steve Bannon, een voormalige topadviseur van de Amerikaanse oud-president Trump, heeft zich gemeld bij de rechtbank in New York, waar hij is aangeklaagd voor fraude. Hij wordt ervan verdacht dat hij geld heeft verduisterd dat gedoneerd was voor de bouw van de grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico, een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump.

Bannon werd hier al eens op federaal niveau voor aangeklaagd, samen met drie anderen met wie hij miljoenen zou hebben verduisterd van de We Build the Wall-wervingscampagne. In zijn laatste uren als president verleende Trump gratie aan Bannon in die zaak, waardoor het niet tot een vervolging kwam.

De gratie van Trump beschermt zijn oud-adviseur echter niet tegen strafrechtelijk onderzoek in staten, waardoor het Openbaar Ministerie in Manhattan, in de stad New York, Bannon dus nog steeds kan aanklagen in de zaak. Het OM heeft dan ook vrijwel direct na de gratieverlening een eigen onderzoek geopend.

'Flauwekulverdenkingen'

De 68-jarige Bannon, die na de eerdere aanklacht al bezwoer dat hij onschuldig is, noemt de aanklacht in New York politiek gemotiveerd. Hij denkt dat het OM Trump wil beschadigen door achter Bannon aan te gaan, op het moment dat er tussentijdse verkiezingen op komst zijn.

"De door Soros gesteunde aanklager heeft nu besloten om me op basis van deze flauwekulverdenkingen te vervolgen, zestig dagen voor de midterm-verkiezingen", reageert Bannon. "Ze zitten achter ons allemaal aan, niet alleen achter president Trump en mij. Ik zal mijn strijd nooit opgeven."

Bannon werd in een andere zaak al eens veroordeeld voor minachting van het Congres. Hij werd toen opgeroepen om te verschijnen voor de commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar, maar weigerde te komen. Ook werd hem per dwangbevel opgedragen om documenten te overleggen aan die commissie, maar dat sloeg hij in de wind.