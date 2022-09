Van der Burg: zonder rem op gezinshereniging redden we het niet

Zonder de voorgestelde rem op gezinshereniging is het niet mogelijk om de crisis in de opvang van asielzoekers op te lossen. "Zonder dit redden we het niet", zei staatssecretaris Van der Burg (Asiel) in het Kamerdebat.

Hij erkende dat er vragen zijn te stellen over de juridische haalbaarheid van de maatregel, waardoor asielzoekers die een status hebben gekregen zes maanden moeten wachten totdat ze hun gezinsleden mogen laten overkomen. Zelfs zijn eigen ambtenaren zeggen dat het niet zeker is dat rechters ermee akkoord zullen gaan, omdat het mogelijk in strijd is met internationale verdragen.

Van der Burg zei dat er in het kabinet lang over is gesproken. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan." Hij vindt het zelf ook geen ideale oplossing, maar het is volgens hem noodzakelijk omdat er nu duizenden mensen slapen in de noodopvang, in sporthallen, kantoren en tenten.

Geen 100 procent zekerheid

Honderd procent zekerheid dat de maatregel niet bij de rechter sneuvelt kan hij niet geven, maar dat is volgens Van der Burg bij andere zaken ook niet zo. "Wij denken dat het kan."

Omdat het kabinet een aantal waarborgen heeft ingebouwd denkt hij dat het juridisch haalbaar is. Het is een tijdelijke maatregel en als mensen binnen die zes maanden een woning hebben gevonden, mogen ze toch hun gezinsleden laten overkomen. "We hebben geprobeerd het leed zo veel mogelijk te verzachten", vindt Van der Burg.