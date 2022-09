Marco Kroon verkiest cel boven taakstraf na veroordeling kopstoot agent

Majoor Marco Kroon laat de taakstraf die hij kreeg voor wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent omzetten in een gevangenisstraf. Hij meldt zich eind deze maand bij de militaire gevangenis in Stroe en zal dan veertig dagen de cel in gaan.

Dat Kroon nu de celstraf gaat uitzitten, is volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops een principieel besluit. Hij is in zijn ogen niet schuldig aan de feiten, maar omdat hij nu wel in hoger beroep veroordeeld is, vindt hij een taakstraf niet passend bij de veroordeling. Daarom schorst zijn werkgever hem veertig dagen zodat hij zijn celstraf kan uitzitten.

Kroon stond in 2019 tijdens carnaval in Den Bosch in een kikkerpak tegen een hek te plassen. Toen agenten hem daarop aanspraken, zou hij zich hebben omgedraaid en een zwaaiende beweging met zijn geslachtsdeel hebben gemaakt naar een vrouwelijke agent. Bij zijn aanhouding gaf hij een kopstoot. Daarvoor is hij veroordeeld. Hijzelf houdt vol dat de kopstoot niet doelbewust was.

De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem veroordeelde Kroon, die drager van de Militaire Willems-Orde is, eind 2020 tot een taakstraf van 80 uur en een boete van 120 euro. De Hoge Raad, de hoogste rechter in strafzaken, hield die straf afgelopen juli in stand. Daarmee is de veroordeling niet meer terug te draaien.