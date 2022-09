Albanië verbreekt diplomatieke banden met Iran na cyberaanval

Albanië heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Iraanse diplomaten en ambassademedewerkers kregen gisteren een dag om uit Tirana te vertrekken, en hebben de ambassade inmiddels verlaten. Volgens de Albanese premier Edi Rama is de maatregel een reactie op een cyberaanval die Albanië in juli heeft getroffen.

Door die aanval waren op 15 juli meerdere Albanese overheidswebsites en digitale diensten niet te bereiken. De premier zei dat de aanval het land helemaal plat had kunnen leggen. Volgens hem was het doel van Iran om "chaos en onveiligheid" in het land te veroorzaken.

De VS heeft samen met Albanië de aanval onderzocht en concludeert dat Iran achter de "roekeloze en onverantwoorde" aanval zit. Ook de Britten zeggen dat Iran "vrijwel zeker" achter de aanval zit. De VS staat achter het besluit van zijn NAVO-bondgenoot Albanië om de banden met Iran te verbreken.

Gespannen relatie

Iran veroordeelt het besluit van Albanië en zegt dat de beweringen over de aanval ongegrond zijn. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een land diplomatieke banden verbreekt naar aanleiding van een cyberaanval.

Albanië en Iran staan al sinds 2014 op gespannen voet met elkaar. In dat jaar liet Albanië ongeveer 3000 leden van een Iraanse oppositiegroep in ballingschap toe. Zij zijn aangesloten bij de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), die door Iran wordt beschouwd als terroristische organisatie. Albanië heeft gezegd meerdere geplande aanvallen van Iraanse geheim agenten tegen deze groep te hebben verijdeld.

De MEK had in juli een bijeenkomst gepland staan in Albanië, waar ook Amerikaanse beleidsmakers aanwezig zouden zijn, maar die bijeenkomst is afgelast om veiligheidsredenen.