Vrachtwagenchauffeur ongeval Nieuw-Beijerland vrijgelaten, nog wel verdachte

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die het dodelijke verkeersongeval in Nieuw-Beijerland veroorzaakte is vrijgelaten. Wel blijft de 45-jarige man een verdachte. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Het Openbaar Ministerie gaat tegen dit besluit in beroep.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog en is naar verwachting niet op korte termijn afgerond. Zo moeten er nog medische gegevens uit Spanje komen om vast te stellen of een medische aandoening van de chauffeur of gebruik van medicatie een rol kan hebben gespeeld. Ook loopt er nog een technisch onderzoek naar de vrachtwagen.

Het OM wil de voorlopige hechtenis verlengen vanwege herhalingsgevaar, maar de rechtbank ziet onvoldoende grond om de man langer vast te houden. Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur is ingenomen.

Zeven doden

De man wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel eind augustus. Hij reed met zijn truck de dijk af en raakte een groep mensen die aan het barbecueën waren. Daar waren tientallen mensen aanwezig. Zeven mensen kwamen om het leven, een van hen was een ongeboren baby.

Kort na het ongeval werd de man voorgeleid. De advocaten van de man denken dat de chauffeur een epileptische aanval heeft gehad tijdens het ongeval.