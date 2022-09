Verenigd Koninkrijk houdt adem in om gezondheid Elizabeth

Het nieuws over de slechte gezondheid van koningin Elizabeth beheerst het nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Steunbetuigingen stromen binnen en media gooien hun reguliere berichtgeving om. Het land houdt collectief de adem in over de toestand van de 96-jarige vorstin.

De opwinding begon met een kort persbericht van Buckingham Palace rond het middaguur. "De artsen van de koningin maken zich zorgen om Harer Majesteits gezondheid en hebben aanbevolen dat ze onder medisch toezicht blijft." Ze vulden aan dat ze "comfortabel is" op haar Schotse buitenverblijf Balmoral.

Hoewel het maar een summiere mededeling was met weinig specifieke details, wordt het feit dat er überhaupt over de gezondheid van de vorstin werd gecommuniceerd als groot nieuws beschouwd. Het paleis is nooit scheutig met gezondheidsinformatie over de koningin en er wordt vaak alleen iets meegedeeld als er een verklaring voor een afzegging moest worden gegeven.

Bovendien werd de toevoeging dat artsen zich zorgen maken als belangrijk gezien. Eerdere updates benadrukten vooral het feit dat het ging om de gebruikelijke mobiliteitsproblemen waar een hoogbejaarde mee te maken kan krijgen.

Bezorgde reacties

Opvallend was ook dat de nieuwe premier Truss en oppositieleider Starmer meteen bezorgd reageerden. "Deze middag is het hele land diep bezorgd door het nieuws van Buckingham Palace", zei Truss. "Mijn gedachten en die van iedereen in het Verenigd Koninkrijk zijn bij Hare Majesteit de koningin en haar familie."

"Ik sluit me aan bij iedereen in het Verenigd Koninkrijk die hoopt op herstel", reageerde Starmer. "Net zoals de rest van het land maak ik me grote zorgen over het nieuws."

Voorzitter van het Lagerhuis Lindsay Hoyle sprak de parlementsleden toe over de gezondheidstoestand van koningin Elizabeth: