VS stelt bijna 2,7 miljard extra beschikbaar voor militaire hulp Oekraïne en buurlanden

De VS geeft nog eens 2 miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne en landen in de regio die "het meest risico lopen slachtoffer te worden van Russische agressie". Dat heeft de Amerikaanse Blinken van Buitenlandse Zaken gezegd bij een onaangekondigd bezoek aan Kiev. Met het geld kunnen deze landen wapens en andere militaire goederen aanschaffen.

Het bedrag komt boven op een andere toezegging van 675 miljoen euro aan zware wapens, munitie en pantservoertuigen die Blinkens collega Austin van Defensie vanmorgen aan Oekraïne heeft beloofd. Hij deed dat in Ramstein in Duitsland, waar militairen uit meer dan vijftig landen overleggen hoe ze Oekraïne beter kunnen helpen.

Volgens Austin is de oorlog met het Oekraïense offensief van de afgelopen week in een belangrijke fase beland. "We zien op het slagveld het succes van onze gezamenlijke inspanningen." Hij doelt op het effect dat eerdere wapenleveranties op de strijd hebben gehad. Het Russische leger werd na aanvankelijke successen in meerdere delen van Oekraïne teruggedrongen of zelfs verdreven.

Met de toezeggingen van vandaag is de steun van de regering-Biden aan Oekraïne opgelopen tot een bedrag van 15,2 miljard euro. De nieuwe toezeggingen laten zien dat de VS onverminderd achter Oekraïne staat, zeggen bronnen tegen het Amerikaanse persbureau AP.