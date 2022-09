Windsors verzamelen zich op Balmoral, toestand koningin zorgelijk

De Britse koningin Elizabeth is onder extra medisch toezicht geplaatst om haar gezondheid te monitoren. In een verklaring zegt het koningshuis dat artsen zich zorgen maken om de gezondheid van de vorstin. Volgens de verklaring blijft ze voorlopig op haar buitenverblijf Balmoral in Schotland. Wat er precies aan de hand is met de 96-jarige koningin is niet duidelijk. Maar volgens de BBC zijn de zorgen niet eerder zo groot geweest. De situatie lijkt ernstiger te zijn dan alleen de mobiliteitsproblemen waar de vorstin de laatste tijd mee kampte. Veel familieleden aanwezig De Windsors hebben zich ondertussen verzameld op het Schotse zomerverblijf van de koninklijke familie. Kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla zijn daar vanmiddag al aangekomen. Ook prinses Anne, de enige dochter van de koningin, arriveerde toen in Schotland. Kort voor 18.30 uur kwamen ook Elizabeths jongste zoons, prins Andrew en prins Edward, aan op Balmoral Castle, evenals haar kleinzoon prins William en Edwards echtgenote Sophie. Zij waren eerder vandaag geland op het vliegveld van Aberdeen, op ongeveer een uur rijden van het koninklijke zomerverblijf. Williams vrouw Catherine is naar verluidt achtergebleven in Windsor, waar het gezin sinds kort woont. De reden is dat hun kinderen vandaag voor het eerst naar hun nieuwe school zijn. Prins Harry, de jongere broer van William, is ook onderweg naar Balmoral. Aanvankelijk leek het erop dat zijn vrouw Meghan ook direct mee zou komen, maar volgens de BBC komt zij mogelijk op een later moment naar Schotland. Harry en Meghan wonen in de Verenigde Staten, maar waren toevallig in Londen om onder meer een benefietavond bij te wonen.

Correspondent Fleur Launspach: "Het feit dat een dergelijke verklaring wordt verspreid, is veelzeggend. Het laat zien hoe bezorgd men is. De laatste keer dat het koningshuis een statement over haar gezondheid publiceerde, was toen ze positief werd getest op corona. Iedereen houdt nu zijn adem in."

Minuten voordat de verklaring van het paleis naar buiten werd gebracht, ontstond er consternatie in het Britse Lagerhuis. Er ging een briefje rond tijdens een debat over energie, waarna er bezorgde gezichten te zien waren. De voorzitter las een korte verklaring voor over de toestand van de koningin:

Voorzitter van het Lagerhuis Lindsay Hoyle sprak tijdens een debat kort de parlementsleden toe over de gezondheidstoestand van koningin Elizabeth. - NOS

De deze week benoemde premier Truss, die de vorstin twee dagen geleden nog ontmoette, zegt dat het hele land bezorgd is over de gezondheid van de koningin. Ze wenst haar en haar familie alle sterkte toe. Ook oppositieleider Starmer zegt dat het hele land hoopt dat de koningin herstelt. Paarse handen De ontmoeting met Truss vond dinsdag plaats in Balmoral, omdat de gezondheid van Elizabeth te broos was om te reizen. De laatste keer dat een nieuwe premier op Balmoral werd benoemd in plaats van op Buckingham Palace, was 140 jaar geleden: in 1885 werd Lord Salisbury op het Schotse zomerverblijf benoemd. Na de ontmoeting met Truss viel het veel mensen op dat de koningin opvallend paarse handen had. Men vroeg zich daarom af of de koningin misschien ongezonder was dan het paleis officieel liet weten.

Koningin Elizabeth in haar buitenverblijf Balmoral in Schotland - AP