Grote zorgen om gezondheid koningin Elizabeth, verscherpt medisch toezicht

De Britse koningin Elizabeth is onder extra medisch toezicht geplaatst om haar gezondheid te monitoren. In een verklaring zegt het koningshuis dat artsen zich zorgen maken om de gezondheid van de vorstin. Volgens de verklaring blijft ze voorlopig op haar buitenverblijf Balmoral in Schotland, waar ze "comfortabel is". Wat er precies aan de hand is met de 96-jarige koningin is niet duidelijk. Maar volgens de BBC zijn de zorgen niet eerder zo groot geweest. De situatie is volgens de omroep ernstiger dan alleen de mobiliteitsproblemen waar de vorstin de laatste tijd mee kampte. Volgens Britse media zijn kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla al afgereisd naar Balmoral. Ook de zoon van Charles, prins William, is onderweg naar het vakantieverblijf.

Correspondent Fleur Launspach: "Het feit dat een dergelijke verklaring wordt verspreid, is veelzeggend. Het laat zien hoe bezorgd men is. De laatste keer dat het koningshuis een statement over haar gezondheid publiceerde, was toen ze positief werd getest op corona. Iedereen houdt nu zijn adem in."

Minuten voordat de verklaring naar buiten werd gebracht, ontstond er consternatie in het Britse Lagerhuis. Er ging een briefje rond tijdens een debat over energie waarna er bezorgde gezichten te zien waren. De voorzitter las een korte verklaring voor over de toestand van de koningin:

Voorzitter van het Lagerhuis Lindsay Hoyle sprak tijdens een debat kort de parlementsleden toe over de gezondheidstoestand van koningin Elizabeth. - NOS