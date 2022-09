Nieuwe Britse premier Truss komt met prijsplafond voor dure energie

Verder krijgen alle huishoudens in oktober eenmalig 400 pond om te helpen de energierekening te betalen. De maatregelen voor huishoudens lopen twee jaar door en brengen voor de meeste huishoudens de energierekening weer op het niveau van vorig jaar, net onder de 2000 pond per jaar.

In feite bevriest de regering de energierekening op het huidige niveau. Zou er niet worden ingegrepen, dan zou de rekening kunnen doorstijgen naar ruim 3500 pond per jaar.

Correspondent Fleur Launspach

"Dit is een mega-interventie in de Britse energiemarkt. Je zou dit plan controversieel kunnen noemen, maar dat is nog zacht uitgedrukt. Niet alleen legt de regering miljarden bij om energierekeningen te subsidiëren, terwijl grote energiebedrijven nog steeds met grote winsten wegkomen, maar het is ook nog een regelrechte aanmoediging om meer fossiele brandstoffen te winnen. Boren in de Noordzee en zelfs 'fracking' - een methode van gaswinning waar veel mensen bezwaar tegen hebben.

Om dit te financieren zal Truss de staatschuld moeten verhogen - in reactie daarop is de pond nu tot het laagste niveau sinds 1985 gezakt. En dit alles terwijl ze nog maar 48 uur premier is.