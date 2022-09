FNV: thuiswerkvergoeding moet omhoog van 2 naar 6 euro per dag

De belastingvrije thuiswerkvergoeding moet zo snel mogelijk omhoog van 2 naar 6 euro per dag. Dat vindt vakbond FNV, omdat door de gestegen energieprijzen mensen gemiddeld veel meer kwijt zijn aan een dag thuiswerken dan 2 euro.

"Wij vinden dat de reëel gemaakte kosten van thuiswerken vergoed moeten worden en die liggen nu rond de 6 euro per dag denken wij", aldus een woordvoerder van de FNV. " Die 2 euro is nog gebaseerd op een berekening die budgetinstituut Nibud maakte in 2020.

'Gas, elektra, koffie, allemaal duurder'

Sinds begin dit jaar mogen werkgevers een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven aan werknemers. Die werd ingevoerd vanwege het vele thuiswerken sinds corona. In maart berekende het Nibud op eigen initiatief al dat de thuiswerkkosten waren opgelopen naar zo'n 3 euro per dag.

Sindsdien is het alleen maar duurder geworden. "Gas, elektra, koffie, het is allemaal in prijs gestegen", aldus de FNV-woordvoerder. "En daarom moet zo snel mogelijk, nog voor de winter, de thuiswerkvergoeding omhoog. En als het niet eerder kan dan per januari 2023."

Thuiswerkplicht?

Vooral in de winter, als je je huis een hele werkdag moet verwarmen, zullen werknemers meer kwijt zijn aan thuiswerken. "En we hebben het nu over vrijwillig thuiswerken. Maar er kunnen ook weer coronamaatregelen komen, waarbij je verplicht moet thuiswerken", aldus de bond.

Het Nibud zegt binnenkort met een nieuwe berekening te komen van de kosten van thuiswerken. Het instituut doet dat dan weer op eigen initiatief, dus niet op verzoek van de Rijksoverheid.

In antwoord op Kamervragen zei staatssecretaris Van Rij vorige week dat in de wet is vastgelegd dat de thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd en op basis van die indexatiemethode in 2023 zal uitkomen op zo'n 2,13 euro.