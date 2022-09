Twee lhbti-activisten in Iran ter dood veroordeeld

Twee Iraniërs zijn ter dood veroordeeld voor "het verspreiden van corruptie" en mensensmokkel. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de twee vrouwen zijn veroordeeld om hun lhbti-activisme.

Een van de veroordeelden is de 31-jarige Zahra Sedighi-Hamadani, een lhbti-activist die oktober vorig jaar door de autoriteiten werd opgepakt. De activist werd volgens Amnesty opgepakt vanwege haar seksuele geaardheid, genderidentiteit en uitlatingen op sociale media over lhbti-rechten. Amnesty schrijft dat ze zich niet aan gendernormen houdt.

Sedighi-Hamadani werd eerst opgepakt in het Iraakse Erbil nadat ze had meegewerkt aan een BBC-documentaire over de lhbti-gemeenschap in de regio. Nadat ze was vrijgelaten, probeerde ze vanuit Iran de grens naar Turkije over te steken om asiel aan te vragen, zei Amnesty. Daar werd ze door de Iraanse Revolutionaire Garde gearresteerd.

Diepe verontwaardiging

De 24-jarige vrouw Elham Chobdar is in dezelfde zaak ook ter dood veroordeeld. De twee worden beschuldigd van het smokkelen van jonge vrouwen in onder meer de Iraanse provincie West-Azerbeidzjan, zei het staatspersbureau.

Amnesty zegt "diep verontwaardigd" te zijn over de straffen. De organisatie roept de Iraanse autoriteiten op om van de doodvonnissen af te zien en Sedighi-Hamadani en Chobdar vrij te laten.