Storing in ziekenhuis Maastricht: poli-afspraken gaan niet door

Het ziekenhuis Maastricht UMC+ is sinds vanochtend slecht bereikbaar vanwege een ict-storing. Medewerkers kunnen door de storing niet bij de patiëntendossiers, waardoor de meeste polikliniekafspraken voor de rest van de dag worden afgezegd.

"Acute behandelingen gaan gewoon door. Net als behandelingen van patiënten die al opgenomen zijn of zullen worden in het ziekenhuis", zegt woordvoerder Dick Nagelhout tegen 1Limburg.

Alleen noodzakelijke afspraken

Patiënten die een afspraak hadden op een poli van het ziekenhuis, wordt gevraagd thuis te blijven. "Kom niet naar het ziekenhuis toe als de afspraak uitgesteld kan worden. De afspraak zal verplaatst worden", zegt Nagelhout.

Patiënten die vinden dat hun afspraak noodzakelijk is, zullen worden opgevangen in het ziekenhuis. Per patiënt wordt gekeken wat er mogelijk is. Afspraken voor opnames gaan gewoon door.

Oorzaak

Door de storing is het Maastrichtse ziekenhuis telefonisch en digitaal slecht bereikbaar. Artsen kunnen hun patiënten niet zelf afbellen, omdat het telefoonsysteem eruit ligt en ze niet bij de patiëntengegevens kunnen in het digitale systeem.

De storing werd rond 09.15 uur ontdekt. De oorzaak van de storing was rond 12.30 uur nog niet gevonden.