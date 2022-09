Tientallen kinderen Gambia overleden door nierfalen, mogelijk door paracetamol

De regering in Gambia is een onderzoek gestart naar de dood van tientallen kinderen. Zij hadden last van nierfalen, mogelijk door het gebruik van een lokaal verkochte paracetamolsiroop.

Afgelopen juli werd een piek vastgesteld van kinderen jonger dan 5 jaar oud met acute nierproblemen. Ze hadden moeite met plassen en kregen last van koorts.

"In de afgelopen maanden zijn tientallen kinderen overleden", zegt de directeur van de gezondheidsdienst van het West-Afrikaanse land tegen persbureau Reuters. Hij stelt dat autopsieën erop wijzen dat het gebruik van paracetamol de oorzaak is.

Bij overmatig gebruik van paracetamol kan nierfalen optreden. Dat kan gebeuren wanneer er meerdere weken achter elkaar meer dan vijf tabletten van 500 mg per dag worden genomen.

Hoeveel doden onduidelijk

De directeur zegt dat het waarschijnlijk gaat om een lokaal verkochte siroop van het middel. Het is niet duidelijk of er meerdere merken van het medicijn worden onderzocht.

Vorige maand zei de gezondheidsdienst nog dat er meerdere oorzaken mogelijk zijn bij dit soort symptomen. De poepbacterie E. coli kan mogelijk ook de oorzaak zijn, zegt de directeur.

Het totaal aantal sterfgevallen tot en met vorige maand liep op tot 28, maar volgens de directeur zijn het er inmiddels veel meer. Hoeveel precies is niet duidelijk. Dat wordt de komende dagen bekend.