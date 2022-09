Feyenoord treft met Lazio club die roerige geschiedenis kent: 'Kan gekkenhuis worden'

"Wie het stadion ziet als een alternatief voor een zorgeloos en romantisch dagje in Villa Borghese (een park in Rome) moet ergens anders gaan zitten." Dit was in 2018 de boodschap van enkele fanatieke Lazio-supporters aan vrouwen. De "heilige plaatsen" op de eerste tien rijen van de tribunes waren volgens hen voorbehouden aan mannen. De voetballers van Feyenoord zullen vanavond in Rome niet alleen worden blootgesteld aan geslepen spelers, maar ook aan supporters die een verleden hebben met fascisme, racisme en antisemitisme. Van oudsher worden de fanatiekste fans van SS Lazio in verband gebracht met extreemrechts gedachtegoed. Vooral door de Irriducibili, een supportersgroepering die aan het eind van de jaren 80 werd opgericht, zijn swastika's en andere verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog geen zeldzaamheid op de tribunes van het Stadio Olimpico. Het stadion dat wordt gedeeld met stadgenoot en rivaal AS Roma. De reeks incidenten is eindeloos. Zo werd voor de Romeinse derby tegen AS Roma in het seizoen 1998/1999 een doek uitgerold waarop stond "Auschwitz is jullie stad. De ovens zijn jullie huizen" en speelde er met Paulo Di Canio lange tijd iemand die op jonge leeftijd lid was van de Irriducibili en later zijn sympathie voor de visie van voormalig-dictator Benito Mussolini niet onder stoelen of banken stak.

Paolo Di Canio maakte in 2005 de openingstreffer tegen AS Roma en bracht een dubieuze groet aan de supporters van Lazio. - ANP

En dat terwijl politieke motieven geen rol speelden bij de oprichting van Lazio. Negen vrienden uit Rome besloten in 1900 een atletiekvereniging op te zetten. De club werd genoemd naar de regio waarin Rome ligt en de kleuren komen van de Griekse vlag, het land dat als bakermat van de Europese sport wordt gezien. Al snel kwamen de eigenaren in aanraking met het voetbalspel en werd Lazio een voetbalclub. En niet zonder succes. Hoewel Lazio in de sportieve schaduw van de later opgerichte stadgenoot AS Roma staat, boekte de club meerdere successen. Lazio werd onder meer landskampioen in 1974 en 2000 en won de UEFA Cup in 1999. Desalniettemin lopen degradaties en omkoopschandalen als een rode draad door de geschiedenis van de club. Dat Mussolini een aanhanger was van Lazio en dat de clubletters SS (Societá Sportiva/sportvereniging) gelinkt konden worden aan Nazi-Duitsland, was voor sommige supporters voedingsbodem voor extremistische uitingen. 'Nooit racistisch bejegend' Toch zeggen Edson Braafheid en Djavan Anderson, Nederlandse oud-spelers van Lazio, allebei dat ze een mooie tijd bij de club hebben gehad. Braafheid, die tussen 2014 en 2016 voor Lazio speelde, had naar eigen zeggen een goede band met de supporters. "Volgens mij gaat maar een klein groepje echt over de schreef. Ik heb het idee dat ik nooit racistisch ben bejegend."

Edson Braafheid (R) in duel met Seydou Keita van AS Roma (2016) - ANP

Anderson, die tussen 2018 en afgelopen zomer onder contract stond bij Lazio, weet ook hoe fanatiek ze in Italië zijn. "Hoe zuidelijker, hoe gekker. En Rome voelt al behoorlijk zuidelijk." En als Anderson, die bij meerdere Italiaanse clubs heeft gespeeld, wordt gevraagd naar zijn ervaringen met de harde kern van Lazio, zegt hij geen onvertogen woord. Daarnaast geeft hij aan dat excessen niet alleen bij Lazio plaatsvinden. "We moeten niet vergeten dat er bij andere Italiaanse clubs ook heftige dingen gebeuren." "Al met al was het leven in Rome prachtig. Lekker vaak uitgebreid lunchen, de stad in of naar het strand. Tuurlijk was niet alles leuk. Soms moest je wachten op je salaris en als je niet speelde, werd je als grofvuil behandeld. Toch heb ik bij Lazio enorm veel geleerd. Ik heb echt met grote spelers gespeeld", vervolgt Anderson.

Djavan Anderson (voor) strijdt met Juan Cuadrado van Juventus om de bal (2020) - ANP

Anderson noemt met bijvoorbeeld Sergej Milenkovic en Ciro Immobile namen die een grote staat van dienst hebben. Zo speelde Immobile meer dan vijftig interlands voor Italië en werd hij vier keer topscorer van de Serie A. "Het zijn aardige gasten die heel goed kunnen voetballen. Op papier heeft Lazio meer kwaliteit en ervaring dan Feyenoord, maar we hebben vorig jaar gezien wat Feyenoord kan. Het wordt dus een leuke wedstrijd." Edson Braafheid verwacht dat Feyenoord het lastig gaat krijgen. "Lazio is wel echt een topclub hoor. Hoe dingen daar tactisch werden benaderd, had ik niet eerder meegemaakt. Ook niet bij Bayern München en het Nederlands elftal." Anderson, die ruim een week geleden nog op de bank van Lazio zat en nu bij Oxford United speelt, zegt dat Lazio onder trainer Maurizio Sarri geen typisch Italiaanse speelstijl heeft. "Ze willen opbouwen en spelen aanvallend verzorgd voetbal."

Geen Feyenoordfans in Rome Feyenoord zal het vanavond moeten doen zonder de steun van eigen fans. De club mag van de UEFA geen uitsupporters meenemen. De fans van Feyenoord staken vorig seizoen regelmatig vuurwerk af bij wedstrijden en dat tolereert de bond niet. Bovendien zouden de autoriteiten in Rome, na de gebeurtenissen in 2015, niet zitten te wachten op Feyenoord-fans. Hierdoor zijn leden van de businessclub van Feyenoord ook niet welkom in Rome. De Europese wedstrijden van PSV (18.45, Europa League), Feyenoord (21.00, Europa League) en AZ (21.00 Conference League) zijn vanavond live te volgen bij de NOS via een blog op NOS.nl, in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.