Drijvende lng-installatie Eemshaven moet gastekort deze winter voorkomen

Nederland verdubbelt vandaag de mogelijkheid om gas van buiten Europa te importeren door de ingebruikname van een drijvende fabriek in de Groningse Eemshaven. Tot nu toe kon vloeibaar gas (lng) alleen in de Gate Terminal in Rotterdam weer omgezet worden in 'gewoon' aardgas; nu kan dat dus ook in Groningen.

De nieuwe terminal bestaat uit twee grote, door de Gasunie gehuurde fabrieksschepen. Die verruimen de capaciteit om vloeibaar gas in te nemen van 12 naar 20 miljard kubieke meter. Door ook de bestaande terminal op de Tweede Maasvlakte uit te breiden, wordt de totale capaciteit in Nederland 24 miljard kuub.

Het jaarlijkse verbruik in Nederland ligt normaal gesproken op zo'n 40 miljard kuub aardgas. Vanwege de extreme prijzen is dat nu ongeveer 30 miljard kubieke meter.

Rusland kan Europa chanteren

Lng uit onder meer de Verenigde Staten en het Midden-Oosten moet Europa minder afhankelijk maken van Rusland en een einde maken aan de energiecrisis. Die wordt veroorzaakt door de verminderde levering van Russisch gas, in reactie op de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

Rusland kan Europa chanteren, omdat de handel in aardgas een regionale markt is, in tegenstelling tot olie waarvoor een wereldwijde markt is. Dat komt omdat gas over het algemeen via pijpleidingen getransporteerd wordt en olie met grote tankers. Maar ook gas kan dus met tankers vervoerd worden, al is dat wel een stuk duurder dan transport via een pijpleiding.

Onder de huidige omstandigheden zijn de meerkosten van lng te verkiezen boven de onzekere toevoer van Russisch aardgas uit een van de pijpleidingen tussen Rusland en Europa. Er is alleen één groot probleem: het tekort aan capaciteit om lng weer om te zetten in 'gewoon' aardgas, dat via het bestaande distributiesysteem naar huizen en bedrijven kan.

Overal in Europa worden nu lng-terminals gebouwd: