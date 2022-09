Liverpool moet zichzelf opnieuw uitvinden: 'Perfecte moment om tegen ons te spelen'

Jurgen Klopp liep met geheven handen over het veld richting de Liverpoolfans in Napels. Een excuus was het enige dat de trainer de meegereisde supporters kon geven na de pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Napoli in de Champions League. "Het was een heel teleurstellende avond, dus ik moet sorry zeggen." Bij rust stond het al 3-0 en daarmee was Liverpool goed weggekomen. Virgil van Dijk redde een bal van de lijn en Napoli miste een penalty. Na rust ging het niet veel beter. Gedesillusioneerd verlieten de Liverpool-sterren het Stadio Diego Armando Maradona.

Van Dijk bedankt de meegereisde fans na de nederlaag tegen Napoli - Pro Shots

Kan er ook nog wel bij, na de zeer matige seizoenstart van The Reds. Slechts twee duels van de zeven wedstrijden in alle competities werden gewonnen. Bovendien, het normaal zo energieke spel oogt futloos. In Napels was het futlozer dan ooit. "Beschamend", oordeelde oud-international Rio Ferdinand na afloop op de Britse televisie. "We speelden slecht in de eerste helft, maar normaal gesproken krijgen we niet drie goals tegen", zei Klopp na afloop tegen Napoli. "Met Alisson op doel moet je wel heel slecht zijn, wil dat gebeuren." 'Opnieuw uitvinden' Waar het precies aan ligt? "Het scheelt aan veel dingen. Het lijkt erop dat we onszelf opnieuw moeten uitvinden. Het is niet zo dat we een nieuw soort voetbal moeten verzinnen, maar we moeten verbeteren. Dit was ons minst compacte optreden in een heel, heel lange tijd." Onwerkelijk klinkt het na vorig seizoen, toen Liverpool de FA Cup en de League Cup won, de Champions League-finale haalde en op één punt de landstitel misliep. Bijna vier maanden later hangt er zo'n donkere lucht boven Anfield dat zelfs de Britten ervan schrikken. Iets wat Klopp sinds zijn aanstelling in 2015 ook niet meemaakte.

Liverpool are 2 down and Napoli missed a penalty. What on earth? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) September 7, 2022

Gary Lineker kon de beelden uit Napels niet geloven, oud-international Michael Owen voorzag in de nabeschouwing niet veel goeds - "dit lijkt een seizoen te worden om snel te vergeten" en de Britse pers was niet mild. "Liverpool werd aan stukken gescheurd en vernietigd op een vernederende avond", schreef The Guardian. "De inzinking heeft een nieuw dieptepunt bereikt." "Een bleke imitatie van zichzelf", concludeerde The Telegraph. "Liverpools slechtste optreden in het Champions League-tijdperk." Het team ziet er volgens de Britse krant "uitgeblust" uit.

Klopp probeert zijn ploeg op te peppen tijdens een drinkpauze tegen Napoli - Pro Shots