FC Groningen zet Ngonge voorlopig uit selectie

FC Groningen zet aanvaller Cyril Ngonge voor onbepaalde tijd uit de selectie van het eerste elftal. De reden voor de verwijdering komt doordat Ngonge zelf niet past binnen de normen van het team, zegt trainer Frank Wormuth.

"Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen. Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm." Wel zegt de Groningse trainer dat hij kwaliteiten in Ngonge ziet die het team goed kan gebruiken.

De 22-jarige Belg moet voorlopig bij FC Groningen onder-21 meetrainen. Tot wanneer hij meetraint met de beloften, ligt volgens de club nu bij Ngonge zelf. "Wij laten hem niet vallen. Wij willen hem helpen. Maar op dit moment is deze maatregel noodzakelijk. Het team is belangrijker dan het individu," aldus Wormuth.

Ngonge speelde dit seizoen in alle vijf de competitieduels voor FC Groningen. Daarin scoorde hij twee keer.