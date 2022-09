Medewerkers streekvervoer leggen werk neer in zuiden van het land

Voor de derde dag op rij leggen buschauffeurs en machinisten van het regionale streekvervoer het werk neer. Ditmaal staken medewerkers in het zuiden van het land voor een betere cao.

Niet alle medewerkers doen mee aan de staking. Het is onduidelijk om hoeveel chauffeurs en machinisten het precies gaat.

Streekvervoerder Hermes meldt vanochtend dat een deel van de chauffeurs in het zuidoosten van Noord-Brabant staakt. Een verslaggever van Omroep Brabant omschrijft de situatie op Eindhoven Centraal vanochtend als "licht chaotisch". Volgens de omroep was de actie bij de meeste reizigers wel bekend.

De staking heeft gevolgen voor PSV-supporters die vanavond met het openbaar vervoer naar het Philips Stadion willen komen. De Eindhovense club speelt een Europa Leaguewedstrijd tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. Hermes geeft aan overlast op de buslijnen naar het stadion zoveel mogelijk te willen voorkomen.

Treinen

De treinen van Arriva in Limburg rijden donderdag helemaal niet. De vervoerder meldt dat bussen "grotendeels wel" rijden, maar adviseert reizigers de reisplanner te checken voordat ze op pad gaan.

Hoeveel bussen er precies rijden in Limburg, is volgens 1Limburg niet duidelijk. Een verslaggever zag amper bussen op het busstation in Meijel. In Heerlen daarentegen rijden de meeste bussen wel. Volgens Arriva rijden de bussen in het zuiden van de provincie nog best redelijk, maar in Noord-Limburg nauwelijks.

Landelijke staking

Ook in Gelderland wordt gestaakt. Volgens Omroep Gelderland rijden er "amper treinen en bussen". Daardoor was sprake van een drukke ochtendspits in de provincie.

Op vrijdag 16 september is er een landelijke staking in het streekvervoer. Op die dag is het de bedoeling dat er nergens streekbussen en regionale treinen rijden. Vrijdag rijden er in het hele land geen treinen van NS.