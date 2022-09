Vietnamese noedelverkoper gaat de cel in omdat hij 'salt bae' nadeed

Het was maar een grapje. Maar de Vietnamese politie zag het toch heel anders. Bui Tuan Lam, een activist en noedelverkoper van 38, zit nu achter de tralies. Hij had namelijk een filmpje online gezet waarbij hij lenteuitjes uit zijn handen liet vallen en over zijn onderarm liet glijden, voordat ze in de noedelsoep vielen.

Daarmee bekritiseerde Bui de minister van Publieke Veiligheid in Vietnam. Die ging in november vorig jaar tijdens een werkbezoek dineren bij het peperdure restaurant Nusr-et in Londen. Dat wordt gerund door de zogenoemde salt bae, de Turkse internetbekendheid die zijn in bladgoud gedoopte biefstukken afmaakt door zout over zijn onderarm te laten glijden.

De minister werd overladen door kritiek van Vietnamese activisten. De biefstukken in dat restaurant kosten meer dan het maandsalaris van iemand in het Vietnamese kabinet. Foto's van de gouden biefstuk etende minister werden op sociale media gedeeld met kritische opmerkingen als: "Vietnam is nog altijd arm, maar de minister is zo luxe dat hij van dit soort extravagantie kan genieten".

Maar de video van Bui Tuan Lam ging de Vietnamese overheid blijkbaar veel te ver. 'Onion Leaf Bae', zoals hij zich op de video noemt, is opgepakt omdat hij volgens de politie artikel 117 van het Vietnamese wetboek van strafrecht heeft overtreden. Daarin staat het verbod beschreven om "materialen te maken, bewaren en verspreiden die tegen de Socialistische Republiek Vietnam zijn".