Energieminister Jetten ondanks kritiek niet bij Algemene Beschouwingen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zal definitief niet aanwezig zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het grote debat in de Tweede Kamer over de Miljoenennota, direct na Prinsjesdag. Premier Rutte schrijft aan de Tweede Kamer dat Jetten op dat moment bij een internationale bijeenkomst over schone energie in de VS is.

Volgens Rutte vindt het kabinet het in het Nederlands belang dat ons land daar door een minister vertegenwoordigd wordt. "Het is een belangrijke bijeenkomst voor de samenwerking bij energietransitie", schrijft hij. "De minister wil de komende tijd investeren in de samenwerking met andere landen ter voorbereiding op onder meer de VN-klimaattop in november."

Verschillende Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt en PVV-leider Geert Wilders, hebben zich kwaad gemaakt over de aangekondigde afwezigheid van Jetten bij het debat. Zij wijzen erop dat het ongepast is dat de minister voor Energie verstek laat gaan, terwijl de hoge energierekeningen veel Nederlanders in financiële problemen brengen. Daar zal het debat voor een groot deel over gaan.

Ronddelen van dropjes

Het is traditie dat bij de Algemene Politieke Beschouwingen alle ministers en staatssecretarissen in de Tweede Kamer zitten, ook al is de premier die enige die het woord voert namens het kabinet. De anderen zijn ondertussen vaak met andere dingen bezig, zoals het tekenen van stukken of het ronddelen van dropjes.

Rutte kondigt in zijn brief aan dat er dit jaar nog meer bewindslieden niet aanwezig zullen zijn. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn bij de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York. Dat de minister van Buitenlandse Zaken bij het debat afwezig is, komt vaker voor.

Geen plek voor alle staatssecretarissen

Dit jaar zijn de Algemene Politieke Beschouwingen voor de tweede keer in de tijdelijke nieuwbouw van de Tweede Kamer. Daar is minder ruimte dan aan het Binnenhof, waardoor er waarschijnlijk geen plek zal zijn voor alle staatssecretarissen, laat Rutte weten.

Vorig jaar was dat geen probleem, omdat er vanwege corona minder mensen in de zaal aanwezig mochten zijn. Er is nog overleg met de Tweede Kamer over welke staatssecretarissen dit jaar wel of geen stoel zullen krijgen.

"Uiteraard staat de afwezigheid van de genoemde bewindslieden niet in de weg aan de inbreng van het kabinet in de beraadslagingen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen", verzekert de premier de Kamerleden.