Periode van onzekerheid voor Vitesse voorbij; club komt in Amerikaanse handen

Aan een lange periode van onzekerheid bij Vitesse is een einde gekomen. De Arnhemse club heeft met de Common Group een nieuwe eigenaar gevonden.

"Na een constructief proces wordt nu het contract met de Amerikaanse partij getekend, waarna de overname bij goedkeuring door de licentiecommissie van de KNVB kan worden afgerond", meldt de club.

In maart deed de Russische grootaandeelhouder Valeriy Oyf zijn aandelen gedwongen van de hand, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De financiële onzekerheid had ook zijn uitwerking op de resultaten. Met een uitgeklede selectie begon Vitesse aan het nieuwe seizoen en werd er gevreesd voor degradatievoetbal.

Na het aantrekken van enkele huurlingen werden de eerste punten gepakt, al is de start met vier punten uit vijf duels nog steeds niet om over naar huis te schrijven.

Sportieve ambities

"Het is voor ons van groot belang dat we onze identiteit kunnen waarborgen en het ambitieniveau van de afgelopen jaren overeind kunnen houden", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk over de club die de laatste tien jaar voornamelijk in de subtop van de eredivisie speelde en in 2017 de beker won.

De Amerikaanse investeringspartij Common Group geeft een financiële garantstelling af voor een periode van minimaal vijf seizoenen.

"Het is een belangrijke dag voor Vitesse en iedereen die de club een warm hart toedraagt", aldus Van Wijk. "Maandenlang hebben we achter de schermen keihard gewerkt om het overnametraject tot het best mogelijke einde te brengen."